Covid-19

A França contabilizou nas últimas 24 horas 14 mortes associadas à covid-19, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 29.875, indicaram hoje as autoridades sanitárias francesas em comunicado.

Do total de mortes, 19.378 foram registadas nos hospitais e as restantes em lares de idosos, número que o Governo francês só atualiza uma vez por semana e que, comparado com a última contabilização, significa uma queda no número de óbitos nos centros geriátricos nas últimas semanas.

Segundo as autoridades sanitárias francesas, nas últimas 24 horas, 573 infetados encontram-se nas unidades de cuidados intensivos dos diferentes hospitais do país, menos nove do que na véspera.