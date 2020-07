Actualidade

Os chefes de Estado de Angola e da África do Sul conversaram hoje, numa chamada telefónica, sobre vários temas da atualidade, incluindo a pandemia de covid-19, anunciou a Presidência angolana.

De acordo com uma nota enviada pelo gabinete do Presidente angolano, João Lourenço e o homónimo sul-africano, Cyril Ramaphosa - que também é presidente em exercício da União Africana --, conversaram sobre "a pandemia da covid-19, provocada pelo novo coronavírus, o conflito na Líbia, a produção de petróleo de acordo com os planos da OPEP [Organização dos Países Exportadores de Petróleo] e as tensões à volta do aproveitamento hidroelétrico em construção pela Etiópia no rio Nilo".

Segundo os dados mais recentes da União Africana, a África do Sul é um dos países mais afetados pela pandemia no continente, com mais de 150.000 casos desde o início de março, incluindo 2.657 mortos recuperados. Por sua vez, Angola regista 315 infetados e 17 mortos.