O 'think tank' Cedesa - Pesquisa e Análise Independente defende a nacionalização da rede angolana de hipermercados Candando, da empresária Isabel dos Santos, à semelhança do que Portugal fez hoje com a Efacec.

Num relatório, a que Lusa teve acesso, o grupo, um "think thank" que investiga temas da África Austral, defendia a nacionalização da Efacec e da Candando, devido aos "problemas económicos criados nas empresas detidas por Isabel dos Santos", com "uma indemnização sujeita a condição suspensiva".

Hoje, Portugal nacionalizou 71,73% do capital social da Efacec Power Solutions, uma decisão aprovada em Conselho de Ministros e já saudada pelo grupo José de Mello e a Têxtil Manuel Gonçalves, acionistas minoritários da empresa