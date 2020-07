Actualidade

A PSP quer reduzir drasticamente o número de esquadras nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, estando a ultimar uma proposta que vai ser entregue à tutela até ao final do ano, anunciou hoje o diretor nacional daquela polícia.

"Está em curso a consolidação da reorganização do dispositivo das instalação da PSP no sentido da redução drástica do seu número, em particular nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, na matemática certeza de quanto mais esquadras tivermos menos polícias teremos para as unidades móveis que realmente respondem aos cidadãos que se encontram em apuros", disse o superintendente Manuel Magina da Silva, no discurso que assinalou o 153.º aniversário da Polícia de Segurança Pública.

No final da cerimónia, o diretor nacional da PSP explicou aos jornalistas que a reorganização das instalações policiais faz parte de uma proposta que está a ser ultimada e vai ser apresentada ao Ministério da Administração Interna "antes do final do ano".