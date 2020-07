Novo Banco

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) aprovaram hoje por unanimidade um requerimento do BE para que seja enviada ao parlamento documentação relacionada com as injeções de fundos públicos no Novo Banco em cenário adverso.

Numa reunião de hoje da COF, que decorreu no parlamento, a deputada Mariana Mortágua recordou que "o documento público que autoriza a ajuda de Estado ao Novo Banco prevê a hipótese [...] de um mecanismo de 'backstop', ou seja, de injeção pública de capital em caso de um cenário adverso".

"Na altura, quando tivemos esta discussão aqui, há uns anos, a posição do Governo era de que a garantia nem sequer seria utilizada, quanto mais um cenário adverso", disse a deputada.