Efacec

O Conselho de Administração da Efacec considera que a nacionalização de 71,73% da empresa é "um claro reconhecimento" do "valor económico e estratégico" do grupo, permitindo "viabilizar a sua continuidade" e manter o seu "valor financeiro e operacional".

"O Conselho de Administração da Efacec Power Solutions agradece o que entende como um claro reconhecimento do valor económico e estratégico da Efacec no panorama nacional e internacional nos setores da energia, mobilidade e ambiente. Esta decisão vem resolver o impasse vivido no processo de reconfiguração acionista, permitindo viabilizar a continuidade da empresa e garantir a estabilidade do seu valor financeiro e operacional", sustenta a administração numa declaração enviada à agência Lusa.

Segundo refere, a decisão do Conselho de Ministros de nacionalizar 71,73% do capital da empresa, já promulgada pelo Presidente da República, "responde ao apelo feito pela Efacec da necessidade de ser encontrada uma solução urgente que não deixasse cair o grupo, o seu talento e 'know-how' tecnológico diferenciado, materializado nos 2.500 trabalhadores que o compõem".