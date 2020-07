Efacec

Os órgãos sociais da Efacec são dissolvidos na sequência da nacionalização da empresa, mantendo-se em função limitada a atos de gestão corrente, segundo um decreto-lei publicado em suplemento de Diário da República na quinta-feira à noite.

"Os órgãos sociais da Efacec são dissolvidos. Os membros cessantes dos órgãos sociais mantêm-se em funções, com competência limitada à prática de atos de gestão corrente, sem prejuízo de outros expressamente autorizados pelo acionista Estado, até serem designados novos membros, e ficam obrigados a prestar aos seus sucessores todas as informações e esclarecimentos necessários para o normal exercício das respetivas funções", pode ler-se no artigo 8.º do diploma, que entra hoje em vigor.

O Governo aprovou na quinta-feira, em Conselho de Ministros, o decreto de lei para nacionalizar "71,73% do capital social da Efacec", uma empresa nacional que "constitui uma referência internacional em setores vitais para a economia portuguesa", anunciou em conferência de imprensa a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.