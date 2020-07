Actualidade

O Japão pediu aos Estados Unidos para extraditar dois norte-americanos que terão ajudado o ex-presidente da Nissan Carlos Ghosn a fugir, informaram hoje as autoridades nipónicas.

O Ministério Público (MP) do Distrito de Tóquio informou que o pedido diz respeito a dois homens, pai e filho, que, segundo as autoridades japonesas, foram responsáveis pela fuga de Ghosn da sua casa em Tóquio, em 29 de dezembro, para Beirute, num avião particular, após escala na Turquia.

Os dois norte-americanos foram detidos em 20 de maio no estado de Massachusetts, após um pedido das autoridades japonesas.