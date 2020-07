Actualidade

Oito polícias morreram baleados no norte da Índia numa emboscada, após uma operação em que procuravam deter um homem procurado pelo homicídio de um político do estado de Uttar Pradesh, informaram as autoridades locais.

Pelo menos sete outras pessoas, incluindo um civil, ficaram feridas durante o tiroteio noturno numa aldeia naquele estado indiano.

O suspeito procurado "teve o apoio de toda a aldeia, porque houve disparos de vários telhados", disse aos jornalistas o chefe de polícia de Uttar Pradesh.