Actualidade

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) recebeu, no segundo semestre do ano passado, 13.693 reclamações relativamente aos transportes, uma média diária de 74, que representa um aumento de 57,2% em relação aos seis meses anteriores.

Segundo o "Relatório sobre Reclamações no Ecossistema da Mobilidade e dos Transportes - 2.º Semestre de 2019", hoje divulgado, 8.060 das 13.693 reclamações foram dirigidas ao setor rodoviário, revelou a autoridade que regula e fiscaliza o setor dos transportes em Portugal.

As 13.693 reclamações representam um aumento de 57,2% (mais 4.980) em relação ao primeiro semestre do ano passado, o que a AMT justifica com o aumento do número de passageiros nos transportes públicos, devido à redução dos custos dos passes, em abril, "que terá colocado maior pressão no sistema, sobretudo nos transportes metropolitanos de Lisboa e do Porto, onde se concentra a maior parte da procura".