Covid-19

A África do Sul registou 8.728 casos de covid-19 na quinta-feira, um número recorde de infeções num só dia, segundo o balanço mais recente do departamento de Saúde daquele país.

Joanesburgo é a cidade mais afetada, com 22 mil casos. A província de Gauteng, que inclui a capital, Pretória, é responsável por quase 30% das infeções no país.

Com 168 mil contágios desde o início da pandemia, a África do Sul é o país com mais casos no continente africano.