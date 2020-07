Actualidade

O Centro de Arte Contemporânea de Coimbra é inaugurado no sábado com uma exposição que dá a conhecer parte da Coleção BPN, na qual figuram obras de Paula Rego, Júlio Pomar, Amadeo Souza-Cardoso e Maria Helena Vieira da Silva.

A Coleção BPN (ex-Banco Português de Negócios), que foi adquirida pelo Estado por cinco milhões de euros, vai ficar instalada em Coimbra, no Centro de Arte Contemporânea, situado para já num edifício junto ao Arco de Almedina, que é inaugurado no sábado, Dia da Cidade.

Para dar a conhecer a coleção do antigo banco, foi criado um ciclo de exposições, intitulado "De que é feita uma Coleção?", elaborado pelo curador do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, José Maçãs de Carvalho, e pelo curador da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, David Santos.