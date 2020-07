Hong Kong

O ex-vice-presidente do partido pró-democracia Demosisto afirmou à Lusa esperar que a comunidade internacional "possa falar mais alto" no momento em que as vozes em Hong Kong forem "forçadas ao silêncio mortal".

Em entrevista à Lusa, Isaac Cheng, membro da organização política fundada em 2016 pelos líderes estudantis que desempenharam um papel fundamental na chamada "Revolução dos Guarda-Chuvas", em 2014, começou por se escusar falar da decisão de dissolver a organização.

"De acordo com a lei receio não estar em posição de falar pela decisão de dissolver a organização. Francamente, foi uma decisão dolorosa e triste", contou o ativista de apenas 20 anos, dois dias depois do Demosisto ter declarado a "suspensão de operações", poucas horas depois de Pequim anunciar a ratificação da lei da segurança nacional.