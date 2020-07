Actualidade

Uma parte muito significativa de doentes com artrite reumatoide, doença inflamatória das articulações, pode estar com medicação excessiva devido a má autoavaliação da sua condição, conclui um estudo hoje divulgado pela Universidade de Coimbra (UC).

O estudo, que reflete "ensaios clínicos e contextos de prática clínica corrente", com dados de mais de 23 mil doentes, foi realizado por uma equipa de especialistas liderada por José António Pereira da Silva, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e diretor do Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

"Uma vez que ainda não há cura para a artrite reumatoide, alcançar o estado de remissão da doença, isto é, a ausência completa de atividade inflamatória, é fundamental para os doentes e para os médicos conseguir-se definir esse estado de remissão", sublinha, a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.