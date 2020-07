Covid-19

O número de infetados com covid-19 no lar de Alcabideche, em Cascais, no distrito de Lisboa, subiu para 52 depois de terem sido realizados os testes aos colaboradores da instituição, indicou hoje fonte do município.

De acordo com a autarquia, depois de testados todos os utentes e colaboradores, 45 utentes e sete funcionários testaram positivo à covid-19.

Em causa está o lar de São Vicente, pertencente ao Centro Social e Paroquial de Alcabideche.