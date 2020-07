Actualidade

As Nações Unidas manifestaram hoje preocupação com a crescente motivação étnica dos protestos na Etiópia e apelaram para a contenção das forças de segurança e para a reposição dos serviços de internet no país.

A morte a tiro, na segunda-feira, em Adis Abeba, do cantor Hachalu Hundessa, de etnia oromo, desencadeou uma onda de protestos em várias cidades da Etiópia, sobretudo na região de Oromia, de que já resultaram mais de 80 mortos, segundo relatos da comunicação social.

"Registamos com preocupação que os protestos que se seguiram ao assassínio de Hundessa assumiram cada vez mais um tom étnico. Assim, apelamos a todos, incluindo os jovens, para que parem com os ataques por motivos étnicos e deixem de incitar à violência", disse o porta-voz do gabinete da Alta-Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR, na sigla em inglês), Rupert Colville.