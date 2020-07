Actualidade

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, afirmou hoje "temer o pior" em relação ao projeto do novo Hospital Central do Alentejo, a construir em Évora, devido aos atrasos do Governo na adjudicação da obra.

Segundo o também deputado comunista eleito por Évora, os compromissos mais recentes da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo apontavam para que "a adjudicação da obra seria feita ainda no primeiro semestre de 2020".

"Sabemos que a ARS tem todo o processo pronto desde o dia 03 de março e continua sem fazer a adjudicação e o Governo nem sequer aponta uma data definitiva para a concretização dessa adjudicação. Isto faz-nos temer o pior", salientou.