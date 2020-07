Actualidade

A direção dos socialistas vai apresentar no sábado, perante a Comissão Nacional do PS, um relatório de contas de 2019 com um resultado positivo superior a 572 mil euros, mantendo a "trajetória de lucro" dos últimos anos.

De acordo com o relatório de contas, ao qual a agência Lusa teve acesso e que é da responsabilidade do dirigente socialista Luís Patrão, o resultado global positivo do PS crescerá 186,4% de 2018 para 2019, passando de 264 mil euros para 572 mil euros no ano passado.

"Verifica-se o reforço de uma continuada sustentabilidade dos resultados líquidos positivos, quer ao nível da conta nacional, quer ao nível da conta global, quer ao nível da conta consolidada, que inclui o desempenho das estruturas autónomas do partido", lê-se no documento.