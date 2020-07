TAP

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, criticou hoje o Governo pela forma "turbulenta" como conduziu o processo da TAP e por ainda não ter dado a conhecer o plano de viabilização da empresa.

Em Viana do Castelo, à margem de uma visita aos estaleiros da West Sea, Francisco Rodrigues dos Santos disse ainda esperar que seja "transitória" a assunção do comando da TAP por parte do Estado.

"Este imbróglio que foi gerado é o resultado da festa da reversão operada pelo Governo socialista em 2015, que observou um processo muito turbulento, aos gritos na praça pública, com a empresa a perder valor económico e a degradar-se, fruto desta instabilidade política, por culpa do ministro das Infraestruturas, com contradições entre ele e o primeiro-ministro. E, pasme-se, chegámos a este ponto sem que o país soubesse qual é o acordo para a revitalização da companhia aérea", afirmou.