A banca emprestou 792 milhões de euros em maio para a compra de casa, 14% abaixo do mesmo mês de 2019, enquanto os créditos a empresas subiram 83% para 4.910 milhões de euros, segundo o Banco de Portugal.

O valor emprestado em maio para a compra de habitação fica também abaixo do valor concedido em abril (831 milhões de euros) e é o mais baixo desde agosto de 2019.

No total, desde o início do ano, os bancos emprestaram 4.471 milhões de euros para a compra de casa, acima dos 4.078 milhões de euros emprestados nos primeiros cinco meses de 2019, o que se deve aos empréstimos concedidos no primeiro trimestre deste ano, que atingiram o valor máximo desde a crise financeira de 2008.