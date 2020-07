Efacec

O presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou hoje que o partido não vê com bons olhos a nacionalização da Efacec e disse esperar que o Estado venda a empresa em breve sem prejuízo para os contribuintes.

Em Viana do Castelo, à margem de uma visita aos estaleiros da West Sea, Francisco Rodrigues dos Santos sublinhou que a Efacec apresenta "prejuízos problemáticos" há 10 anos consecutivos e não é sustentável no futuro.

"O CDS não vê com bons olhos esta nacionalização, não quer saudosismos dos tempos do PREC, e tem até alguma esperança, no meio deste cenário dramático, que isto só tenha acontecido se houver já programada uma venda futura, breve, a curto prazo, que garanta por parte do Estado que não há prejuízo nenhum para os contribuintes", referiu.