TAP

A Associação Comercial do Porto apresentou hoje um 'plano B' para a TAP que contempla um programa de apoio à criação de rotas, de 20 milhões de euros anuais, a repartir pelos aeroportos do Porto, Faro, Açores e Madeira.

Numa conferência de imprensa esta manhã, o presidente da Associação Comercial do Porto (ACP), Nuno Botelho, disse não acreditar que um novo plano de atividade da TAP reponha, tal como é pedido na providência cautelar que a associação interpôs e "que continua ativa", os 80% da operação do Aeroporto do Porto na era pré-covid, o que motivou a apresentação deste plano alternativo.

"Continuo a achar que não vai haver grandes rotas para o Porto (...). Podem dizer o que quiserem, mas a verdade dos factos é esta: a TAP vai ser mais deficitária do que nunca, vai ter mais problemas do que nunca e, portanto, a TAP vai concentrar a sua operação num só 'hub'. Vai reduzir rotas, vai reduzir funcionários, é uma questão quase matemática, é impossível, não estica", afirmou.