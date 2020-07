Covid-19

O Presidente da República desloca-se no sábado à Madeira e visita, no domingo, a freguesia de Câmara de Lobos, alvo de uma cerca sanitária devido à covid-19, confirmou à Lusa o gabinete do representante da República.

Marcelo Rebelo de Sousa realiza esta deslocação à freguesia de Câmara de Lobos, no concelho com o mesmo nome, tal como o fez a Ovar, no distrito de Aveiro, e ao concelho da Povoação, nos Açores, que também estiveram sob cercas sanitárias.

A deslocação do chefe de Estado à Madeira foi avançada pela edição 'online' do Expresso e foi confirmada à Lusa por fonte do gabinete do representante da República, Ireneu Barreto.