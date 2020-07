Covid-19

O número de internados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) do surto de covid-19 em Reguengos de Monsaraz subiu para 17, dos quais seis na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), informou hoje o município.

De acordo com o boletim informativo emitido pela Autoridade Municipal de Proteção Civil, estão internados, hoje, 16 utentes do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), mais dois do que na quinta-feira, além de um homem infetado e que foi detetado na comunidade.

Cinco dos utentes do lar internados encontravam-se hoje na UCI (mais dois do que na véspera), assim como o único caso comunitário a necessitar de cuidados hospitalares.