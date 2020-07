TAP

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje ser necessário conhecer primeiro o plano de negócios e de reestruturação para a TAP antes de dizer se concorda ou não com a injeção de dinheiro público na transportadora área.

No final da sessão plenária, Rio foi questionado pelos jornalistas sobre o anúncio feito pelo Governo, na quinta-feira à noite, de que chegou a acordo com os acionistas privados da TAP, passando a deter 72,5% do capital da companhia aérea, por 55 milhões de euros.

"Qual é o plano de negócios que se prevê para TAP e qual o plano de reestruturação para a TAP? Como posso ter opinião se não conheço esse plano? Se esse plano não existe ou se não é devidamente sustentado eu serei contra essa injeção na TAP, porque significa que estarmos a meter dinheiro hoje para amanhã meter mais e depois mais e mais e a TAP ficar uma espécie de Novo Banco", afirmou.