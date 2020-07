Covid-19

O número de mortos devido à covid-19 na Guiné-Bissau subiu para 25, mais um, e há 111 novos casos, aumentando o total de infetados para 1.765, segundo o Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES).

De acordo com o coordenador do COES, Dionísio Cumba, esta semana foram analisadas no país mais 283 novas amostras, das quais 111 deram positivo para covid-19.

"O nosso total acumulado no país é de 1.765, desde o início da pandemia", disse o médico guineense, na conferência de imprensa sobre a evolução da covid-19 no país.