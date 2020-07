Covid-19

"Drive In Vilar de Mouros", com cinema ao ar livre, "Lar Sustenido", com música nos lares de idosos, e os concertos "Vilas People" são destaques da programação cultural do 'Verão 2020' em "tempos de cólera", em Caminha, distrito de Braga.

"A cultura aqui em Caminha não está em confinamento. A cultura vai estar na rua e preparamos um programa forte para este verão de 2020 que passa por manter alguns eventos habituais, mas de uma forma completamente diferente", com uma "programação cultural nova, forte, que quer simbolizar a ideia de resgatarmos o quotidiano", disse à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Caminha, Miguel Alves.

Este ano, para cumprir as regras de segurança emanadas pelo Direção-Geral da Saúde (DGS), no combate à covid-19, eventos como Feira Medieval, Festival de Espadarte ou Festival de Vilar de Mouros não se vão realizar. Todavia, a "cultura não está em confinamento", e o município reinventou uma programação cultural para os "tempos de cólera" a rondar os 250 mil euros, um valor idêntico ao que investia na Feira Medieval, explicou o autarca.