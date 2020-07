Covid-19

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) apontou hoje a necessidade de o lar de Reguengos de Monsaraz onde surgiu um foco de covid-19 contratar pessoal, em vez de serem colocados profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"O facto de serem destacados enfermeiros do SNS para Reguengos de Monsaraz não se pode prolongar no tempo, pois não é a solução que estas instituições precisam. A solução é contratarem pessoal", advertiu a Direção Regional do Alentejo do SEP, em comunicado.

No âmbito da pandemia de covid-19, assinalou o sindicato, a Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, proprietária do lar em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, assim como as restantes instituições, estão "legalmente obrigadas a ter planos de contingência".