Operação Marquês

A defesa de Ricardo Salgado disse hoje que ficou claro, na instrução da Operação Marquês, que o mais provável é a absolvição do ex-presidente do BES dos crimes de corrupção e que "a montanha vai parir um rato".

Segundo o advogado Francisco Proença de Carvalho, na acusação do Ministério Público (MP) "não constam, nem poderiam constar, factos e provas que permitam incriminar Ricardo Salgado, existem apenas muitas suposições, presunções e conclusões genéricas", afirmando ter a profunda convicção da absolvição do banqueiro.

Apesar de não ter pedido a abertura de instrução, a defesa apresentou as suas conclusões e, tal como os restantes advogados, foi muito critica em relação à atuação do Ministério Público, dizendo que neste processo, cujo primeiro arguido é o ex-primeiro-ministro José Sócrates, pretendeu-se "fazer justiça popular e não no tribunal", através de fugas de informação cirúrgicas, com os arguidos "a serem esmagados pela opinião pública".