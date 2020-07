Actualidade

O Governo cabo-verdiano felicitou hoje "vivamente" a ex-ministra das Finanças de Cabo Verde Cristina Duarte pela escolha como nova conselheira para África do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

"O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, em nome do Governo de Cabo Verde e em seu nome pessoal, felicita vivamente a Cristina Duarte pela sua nomeação para o cargo de conselheira especial do secretário-geral das Nações Unidas para África e aproveita esse ensejo para formular-lhe sinceros votos de sucesso no desempenho das novas funções", disse o chefe da diplomacia cabo-verdiana.

Na mensagem, Luís Filipe Tavares recordou que Cristina Duarte é detentora de uma "longa carreira", tanto no setor público, quanto no privado, tendo exercido, entre outros cargos, o de ministra das Finanças de Cabo Verde, entre 2006 e 2016, nos Governos suportados pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).