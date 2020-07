Actualidade

Alfa Semedo, jogador de futebol guineense, contratualmente ligado ao Benfica, disse hoje à Lusa estar "muito preocupado" com o clima de hostilidades entre os cidadãos do país, mesmo nas conversas simples como nas interações nas redes sociais.

O jogador, atualmente a alinhar, por empréstimo do Benfica, nos ingleses do Nottingham Forest, afirmou estar preocupado com a proliferação de diretos na rede social Facebook em que, disse, "mais do que qualquer coisa só se nota a desunião" entre os guineenses.

"Anda todo o mundo focado nas guerras políticas através de diretos no Facebook. Diretos a defender este ou aquele partido, ou ainda este ou aquele líder político, deixando de lado o desenvolvimento pessoal e o próprio país", sublinhou Semedo, em confinamento social em Lisboa, devido à covid-19.