Actualidade

O município de Leiria quer ter a estratégia cultural "bem alinhada" para se preparar para a "verdadeira normalidade" pós-covid-19 no setor, defende o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes.

A intenção foi manifestada durante a apresentação do diagnóstico do Plano Estratégico Municipal para a Cultura 2020-2030, na quinta-feira, dia em que foi discutido o relatório com autarcas das freguesias do concelho, técnicos e Conselho Municipal da Cultura.

"Estou bastante satisfeito com este diagnóstico e reconheço as fragilidades [identificadas], que podem ser ultrapassadas com o Plano Estratégico Municipal para a Cultura 2020-2030", afirmou o presidente da Câmara de Leiria, citado em nota divulgada pelo município.