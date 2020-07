Actualidade

O reforço da autonomia dos diretores de museus e monumentos, e a articulação mais estreia com a ciência e a investigação são algumas das recomendações constantes do relatório preliminar do Grupo de Projeto Museus no Futuro.

Em declarações à agência Lusa, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, revelou hoje que estas são algumas das propostas incluídas no documento que será entregue ao Conselho Geral dos Museus para análise e discussão na segunda-feira, numa reunião, às 15:00, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

O Grupo de Projeto Museus no Futuro (GPMF) foi criado em 2019, no âmbito do novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, e recebeu como missão refletir e apresentar recomendações para medidas de políticas públicas para curto, médio e longo prazo.