Actualidade

A Agência Portuguesa do Ambiente anunciou hoje a conclusão da reconstrução do canal condutor do Mondego, em Santo Varão, investimento de 1,6 milhões de euros e confirmou novas intervenções no valor de 12 milhões, até 2023.

Esta zona foi das mais afetadas pelas cheias de 2019, que provocaram a inundação dos campos do Vale Central do Baixo Mondego, corte de vias de comunicação e inundação de algumas povoações, para além de vários danos nas infraestruturas de contenção das margens.

Junto à povoação de Santo Varão, Montemor-o-Velho, registou-se mesmo uma rotura do dique e canal condutor geral da margem direita do leito central do rio Mondego, com cerca de 150 metros de extensão.