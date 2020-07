Actualidade

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) exigiu hoje conhecer a fundamentação técnica que levou à criação do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), foi hoje anunciado.

Em comunicado, a SRCOM pretende conhecer também as decisões que foram tomadas na reorganização do polo do Hospital Geral (Covões) e do polo dos Hospitais da Universidade de Coimbra nestes últimos 10 anos, após a fusão das duas unidades.

Em causa, segundo aquela estrutura, está em causa o desmantelamento de serviços do Hospital dos Covões, "de que tem resultado fortes e graves implicações em toda a capacidade assistencial".