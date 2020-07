Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chega no sábado às 20:30 à Madeira para uma visita de menos de 24 horas, que inclui uma ida à freguesia de Câmara de Lobos, agendada para domingo, às 12:30.

Fonte oficial disse à agência Lusa que a visita do chefe de Estado àquela ilha começa às 11:00 de domingo com uma visita ao centro de Saúde do Bom Jesus, seguindo, às 11:30, para o Hospital Central do Funchal, onde está instalada a Unidade de Internamento Polivalente/Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

O Presidente da República será recebido às 12:30 na Câmara Municipal de Câmara de Lobos e almoça depois num restaurante daquela cidade.