Actualidade

A suspensão "voluntária e temporária" da colheita noturna mecanizada de azeitona "com efeitos imediatos" foi hoje acordada por quatro organizações agrícolas para estudarem o potencial impacto desta para a biodiversidade presente no olival.

Em comunicado conjunto, enviado à agência Lusa, a Olivum - Associação de Olivicultores do Sul, a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri) e a Casa do Azeite revelaram ter assinado hoje este acordo, válido para a próxima campanha.

A "Olivum, CAP, Confagri e Casa do Azeite selam acordo para a suspensão voluntária e temporária da colheita noturna mecanizada de azeitona com efeitos imediatos", pode ler-se.