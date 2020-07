Actualidade

Os museus, palácios e monumentos nacionais vão ter uma plataforma 'online' onde o público poderá aceder a informação, reservar e comprar bilhetes, projeto que deverá estar pronto no início de 2021, revelou hoje fonte oficial.

De acordo com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, este projeto enquadra-se nas políticas públicas em curso para melhorar a gestão e eficácia do funcionamento de museus, palácios e monumentos através de infraestruturas tecnológicas.

A conclusão deste projeto foi anunciado à agência Lusa, a propósito do relatório preliminar do Grupo de Projeto Museus no Futuro (GPMF), que será entregue ao Conselho Geral dos Museus para análise e discussão na segunda-feira, numa reunião, às 15:00, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.