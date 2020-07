Covid-19

A cerimónia de celebração do 45.º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe, em 12 de julho, será este ano reduzida a 20 convidados, devido à pandemia de covid-19 e a constrangimentos financeiros, anunciou o Governo.

"A pandemia de covid-19 e os constrangimentos financeiros que o país atravessa obrigam-nos a realizar uma cerimónia mais pequena e modesta, mas com a dignidade que a data merece, respeitando todas as medidas sanitárias em vigor", indica uma nota hoje divulgada, que cita o presidente da comissão nacional, Wando Castro.

Wando Castro, igualmente ministro da Presidência do Conselho de Ministros, presidiu hoje uma reunião desta comissão para ultimar os preparativos para a celebração da efeméride mais importante do país, designadamente o programa oficial, orçamento e logística do evento.