Covid-19

Os idosos infetados com covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz (Évora), onde surgiu um surto da doença, começaram hoje à tarde a ser transferidos para um pavilhão, no parque de feiras da cidade.

Junto a um dos portões do lar, constatou a agência Lusa no local, perfilou-se cerca de uma dezena de ambulâncias de várias corporações do distrito de Évora para proceder ao transporte de mais de meia centena de idosos, numa operação que começou por volta das 18:30.

A primeira ambulância entrou de marcha a trás através do portão para transportar três idosos para o pavilhão multiusos do parque de feiras, transformado num hospital de campanha.