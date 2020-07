Actualidade

O banco BPI comprou uma posição de 5,01% no capital da operadora de telecomunicações NOS, passando a ser o segundo maior acionista, de acordo com um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A operação, que foi realizada em 01 de julho, passou pela compra de direitos de voto inerentes às ações da NOS, segundo a mesma nota. Antes desta aquisição o BPI não detinha posição na empresa, de acordo com a mesma informação.

A principal acionista da NOS é a ZOPT, uma sociedade detida pela Sonaecom e por Isabel dos Santos, com 52,15%?da operadora.