O treinador interino do Benfica, Nelson Veríssimo, revelou hoje que, após a demissão de Bruno Lage, lhe pediram para preparar as quatro sessões de treino que antecederam o encontro de sábado, com o Boavista.

Logo a abrir a conferência de imprensa de lançamento da partida da frente aos 'axadrezados', o antigo adjunto de Bruno Lage vincou que apenas iria falar sobre o encontro, revelando que o foco da equipa técnica esteve no desafio da 30.ª jornada da I Liga de futebol, quando questionado sobre o que teria falado com Luís Filipe Vieira em relação ao seu futuro.

"Foi-nos pedido para preparar as sessões de treino até ao jogo com o Boavista e foi isso que aconteceu. Os jogadores tiveram um grande empenho, como foi apanágio também das sessões orientadas pelo 'mister' Bruno Lage, e o foco é esse, tentar dar uma boa resposta no jogo de amanhã [sábado]", afirmou o novo técnico dos 'encarnados' sem desvendar mais detalhes.