Actualidade

O marroquino Taarabt continua lesionado e não foi convocado para a receção de sábado do Benfica ao Boavista, com o treinador interino Nelson Veríssimo a chamar 22 jogadores para o primeiro jogo ao comando das 'águias'.

Depois da saída de Bruno Lage, Veríssimo assumiu a equipa e só não pode contar com dois lesionados: o espanhol Grimaldo, que continua a contas com uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, e o médio marroquino, que não recuperou da entorse no tornozelo direito.

Assim, para o jogo de sábado no Estádio da Luz, pelas 21:15, o novo técnico promoveu as entradas de Rúben Dias e do brasileiro Gabriel, após falharem a última partida por estarem suspensos, saindo da lista o brasileiro Morato e os jovens Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos.