Covid-19

O Presidente da República disse hoje que os portugueses já apoiaram o Reino Unido em momentos difíceis ao comentar a decisão do Governo britânico de excluir Portugal da lista de países considerados seguros em relação à pandemia de covid-19.

"[O Reino Unido] é o nosso aliado mais antigo, as nossas relações são de muitos séculos e há uma coisa que toda a gente sabe: que na vida das pessoas, como nos países, ora se está no alto, ora se está em baixo. E quando se está em baixo precisa-se dos outros. Quando se está no alto - ou quando se pensa que se está no alto - às vezes esquecem-se os outros", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.