Actualidade

Os três migrantes marroquinos que fugiram hoje à tarde do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no Aeroporto do Porto foram "localizados e capturados ao início da noite", anunciou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

"Os três cidadãos estrangeiros que se evadiram, esta tarde, do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária foram localizados e capturados, ao início da noite, nas imediações do Aeroporto do Porto", refere um comunicado do SEF.

Os três cidadãos, que fonte do SEF confirmou hoje serem de nacionalidade marroquina e fazerem parte do grupo de 22 migrantes que chegou à região do Algarve numa embarcação em 15 de junho, vão ficar à guarda da força policial.