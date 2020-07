Covid-19

O presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, alertou hoje para o "risco sério e elevado" que a região corre de registar novos casos de covid-19 de "toda a vez" que um avião chega ao arquipélago.

O presidente do executivo açoriano respondia a reivindicações acerca das alterações ao modelo dos serviços de saúde no Pico, durante o conselho de ilha do Pico, que decorreu ao final do dia de sexta-feira, integrado na visita estatuária do governo à ilha.

As reivindicações visavam o funcionamento 24 horas dos serviços de suporte imediato de vida (SIV) e a extensão do horário do atendimento permanente nos concelhos das Lajes e de São Roque.