Covid-19

O Governo dos Açores mostrou-se satisfeito com a decisão do Reino Unido de incluir as regiões autónomas portuguesas nos corredores turísticos, apesar da exigência da realização de quarentena aquando do regresso.

"Em primeiro lugar manifestar satisfação pelo facto do Reino Unido reconhecer na região um destino que, pelo trabalho feito no combate à pandemia, consegue hoje ter resultados que permitem ser declarado como um destino seguro para férias", declarou esta sexta-feira a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, à margem da visita estatutária do Governo Regional à ilha do Pico.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico deixou de desaconselhar as viagens para a Madeira e Açores, juntamente com uma série de outros países, mas continua a advertir contra as visitas a Portugal continental.