Actualidade

As autoridades japonesas ordenaram hoje a retirada de cerca de 75 mil pessoas no sudoeste do país, devido às fortes chuvas das últimas horas e que devem continuar este fim de semana.

De acordo com a emissora pública, NHK, a área mais afetada compreende 16 municípios na prefeitura de Kumamoto e outros quatro na prefeitura de Kagoshima.

A Agência Meteorológica do Japão divulgou o nível mais alto de alerta na escala de emergência para as duas prefeituras e também pediu aos habitantes das áreas mais afetadas que deixassem as casas e fossem para lugares designados para se protegerem.