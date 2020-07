Covid-19

O presidente do PSD considera que as "reuniões do Infarmed começam a ter pouca utilidade", e defende que estes encontros com especialistas devem apresentar uma "fotografia muito objetiva e curta" da evolução da pandemia, e dar "conselhos técnicos".

Rui Rio assumiu esta posição em entrevista no programa Gente que Conta, do Porto Canal, que será transmitida no sábado à noite.

"As primeiras reuniões, particularmente as primeiras duas reuniões no Infarmed, foram reuniões relevantes na exata medida em que nós todos sabíamos muito pouco de epidemias, de pandemias, disto e aquilo. Foi a explicação da situação, e foram extraordinariamente úteis para quem a elas assistiu", começou por dizer.