Actualidade

O secretário-geral do PS considerou hoje que a "grave crise" que o país enfrenta exige que o seu partido dê um "contributo ativo" para que haja uma relação harmoniosa entre os diferentes órgãos de soberania.

Esta posição foi defendida por António Costa perante a Comissão Nacional do PS, num discurso em que não abordou a questão do seu partido em relação às próximas eleições presidenciais.

"Combater a covid-19 não é só combater no terreno da saúde, da prevenção da doença e do controlo da pandemia, mas combater também as consequências económicas e sociais. Para isso, o PS tem de estar bem ciente da sua responsabilidade e do contributo ativo que tem de dar para a estabilidade do país", declarou.